Arriva "Chorus Days", l'evento che apre le scuole e gli enti musicali alla città

Dal 13 al 26 febbraio a Milano arriva Chrous Day, il primo festival diffuso per aprire scuole ed enti musicali milanesi alla città.

Chorus è un progetto di Music Innovation Hub, per Fondazione Cariplo, in partnership con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

I principi alla base del progetto

La musica quale strumento di crescita e sviluppo creativo della persona, veicolo di inclusione e aggregazione sociale: sono questi i principi alla base di Chorus Days, l’iniziativa promossa da Music Innovation Hub all’interno delle attività del progetto Chorus, che per due settimane - dal 13 al 26 febbraio - coinvolgerà numerose scuole di musica ed enti impegnati nell’educazione musicale e nella sua valorizzazione dando vita a un festival diffuso, realizzato grazie alla collaborazione e all’impegno della rete di scuole coinvolte nel progetto Chorus.

L'inaugurazione

Momento di avvio della rassegna sarà - giovedì 13 febbraio dalle ore 18:30 nella Lounge di BASE Milano, via Bergognone 34 - la presentazione del palinsesto dell’iniziativa, per coinvolgere scuole e appassionati di musica alla scoperta delle tante opportunità che offre Milano in termini di offerta formativa musicale, grazie anche alla presenza di Andrea Rebaglio, Vice Direttore Area Arte e Cultura, Fondazione Cariplo, Andrea Melis, Direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Daniele Biccirè, Presidente della SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale.

L’incontro del 13 febbraio sarà arricchito da due momenti musicali: la performance a cura degli alunni della Scuola Negri, che li vedrà cimentarsi con Bach e Ken Burton, e l’imperdibile concerto di Kety Fusco, musicista che nei suoi live set fonde la classicità dell’arpa con le sonorità innovative dell’elettronica.

Il progetto

Chorus è il programma di Music Innovation Hub dedicato alla musica, realizzato grazie al supporto di Fondazione Cariplo e sviluppato in partnership con soggetti consolidati nella formazione musicale, come la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Chorus intende stimolare la creazione di una rete che unisca gli attori del sistema educativo locale, creando possibilità di connessioni e lo sviluppo di una comunità musicale viva e interconnessa. Obiettivo è quello di sviluppare un approccio olistico all’educazione musicale, valorizzando il valore che essa genera in ambito emozionale, relazionale e formativo per i soggetti che ne beneficiano.

Chorus massimizza infatti l’impatto sociale della pratica musicale, proponendo nuovi programmi di inclusione su specifici target e si fa carico di innovare la proposta educativa musicale milanese e nazionale per soggetti di diversa formazione artistica, includendo studenti, amatori e professionisti del settore.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.