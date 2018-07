Evento solidario "Paulina Calahorrano".

Un evento di solidarietà per omaggiare alla cantante scomparsa nel mese di Maggio.



Paulina Calahorrano, l'icona della musica ecuadoriana residente a Milano, è scomparsa in un grave incidente stradale.



I famigliari e gli amici hanno convocato alla comunità ad unirsi in una giornata di solidarietà, arte, e fratellanza in un solo canto "Soy yo!" (sono io) che era lo slogan della cantante.