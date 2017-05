L'evoluzione del progetto "Io rispetto"

Il percorso del progetto" IO RISPETTO" si conclude con l'esposizione di 21 libroni grafico pittorici, presso la" Fabbrica del vapore". I libroni contengono le riflessioni dei bambini(5D- Plesso "Martiri di Gorla") in merito all'uguaglianza; l'art.3 della Costituzione;il Bullismo;l'immigrazione; la solidarietà; il rispetto e l'amore per i nonni; il rispetto per se stessi e l'amore per la vita. Il fine della mostra è quello di raccogliere le testimonianze: le riflessioni, le idee, i suggerimenti e i complimenti dei visitatori e quindi poter aprire successivamente in classe un dialogo COSTRUTTIVO indiretto CON IL PUBBLICO; un dialogo aperto al confronto nel rispetto dell'opinione altrui. La didattica pragmatica "Del fare concretamente", con la metodologia del problem solving , mette al centro della costruzione del sapere l'alunno che opera e fa rete con il territorio, realizzando un'effettiva cooperazione sinergica. Ciò aiuta l'alunno a sentirsi protagonista del suo vivere in una comunità sociale, che va oltre il contesto scolastico .Si sviluppa la "Forma Mentis" del cittadino attivo :" Futuro cittadino responsabile". Ciò che stupisce è la profondità delle riflessioni scritte da bambini di 10/11 anni; senza escludere il valore delle loro poesie, rappresentate artisticamente come un " Canto Primaverile". Una poesia anche per gli occhi……un volo di farfalle e di colore, simbolo di bambini che stanno crescendo e che si affacciano alla vita con quella purezza e bellezza che solo loro sanno dare. Assolutamente da non perdere!