"Cervello&Cinema": dal 9 al 13 aprile all'Oberdan torna la rassegna gratuita

Cervello&Cinema, la rassegna cinematografica giunta alla seconda edizione, torna allo Spazio Oberdan dal 9 al 13 aprile, proponendo incontri, proiezioni e dibattiti, che quest'anno avranno per tema Neurofiction: un futuro verosimile? Come il cinema immagina il futuro del cervello.

Il festival si chiederà perciò quanto gli scenari sull'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale, sul rapporto tra uomo e robot e sul potenziamento del cervello attraverso la tecnologia, prospettati da diversi film, siano rappresentazioni plausibili del futuro. Per rispondere al quesito vengono proiettati titoli come: Frankenstein Junior, di Mel Brooks, accompagnato da un dibattito sulle possibilità, scientifiche e mediche, di effettuare un trapianto di testa e sulle profonde implicazioni etiche di un intervento di questo tipo; Ex machina, di Alex Garland, che esplorerà l’universo dell’Intelligenza Artificiale, e delle conseguenze che robot troppo intelligenti potrebbero comportare; The Manchurian Candidate, di Jonathan Demme, con cui si affronterà il tema della manipolazione della mente; Minority Report, di Steven Spielberg, che servirà da spunto per le riflessioni di un magistrato e un criminologo circa la possibilità di prevedere il crimine.

A introdurre le pellicole gli interventi di noti scienziati, quali: Giorgio Metta, vice direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e direttore del “iCub Facility” nello stesso istituto, Alberto Priori, Professore di Neurologia presso l’Università degli Studi di Milano, Fabio Babiloni, Professore di Fisiologia presso l’Università La Sapienza di Roma, Andrea Lavazza, ricercatore al CUI di Arezzo ed esperto di neurodiritto, Amedeo Santosuosso, giudice e docente di Diritto, Scienza e Nuove Tecnologie presso l’Università di Pavia, Roberto Cavallaro, Professore Associato di Psichiatria presso La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Alberto Carrara, Professore di Antropologia filosofica e Neuroetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - Università Europea di Roma, il filosofo Antonio Carnevale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. E ancora altri due ospiti speciali: il prof. Sergio Canavero, neurochirurgo e professore dell’Harbin Medical University (Harbin, Cina), che dichiara di essere vicino a poter realizzare il trapianto di testa, e Maria Grazia Mattei, Direttore di Meet the Media Guru di Milano, che racconterà le ultime frontiere delle tecnologie digitali. Per il programma completo: www.cinetecamilano.it.