Exhibition: the most beloved

La galleria Il Castello - Modern and Contemporary Art, è lieta di presentare THE MOST BELOVED, con l’esposizione di 18 opere di Giulia Maglionico.



"Mentre l'attualità sta diventando col passare degli anni una sorta di palcoscenico di oscenità e abbrutimento che mira a creare uno choc e a sorprendere, l'arte riesce ancora a scandagliare con curiosità nei meandri contorti della psiche umana e a dare loro una labile parvenza di umanità. (...) da questo nuovo corpus di lavori di Giulia Maglionico, viene fuori un'esposizione poliedrica che segna la maturità dell'artista, che mostra la capacità di unire assieme differenti generi pittorici, rimanendo sempre fedele ad un segno originale. (...) L'artista si dirige a sviscerare, senza compiacimenti di sorta, tematiche di notevole spessore e complessità che potrebbero sfiorare la banalizzazione, ma che grazie al suo pennello vengono impresse sulla tela con una freschezza inusitata e una nuova ri-significazione.



(...) Giulia Maglionico legge il vissuto con la sua peculiare chiave di lettura, con sottigliezza e garbo ma con decisione e la convinzione di stare dalla giusta parte, anche con una punta di salutare femminismo postmoderno. Un'attenzione dunque alla contemporaneità e a temi scottanti dietro la rappresentazione apparentemente ludica, che come in un fantomatico reality show fa sorridere ma che non dimentica mai il messaggio comunicativo. (...)" Francesca Baboni.



La rassegna è accompagnata da un catalogo con il testo critico di Francesca Baboni e iconografici.



Info:

• dal 04 luglio al 16 settembre 2017

• a cura di Adriano Conte e Marcello Conte

• orari: lunedì 15-19 | dal martedì al venerdì 11-19 | sabato 11-14

• info@ilcastelloarte.it

