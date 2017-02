Exotic generation Italy

Exotic Generation è un evento nato in Russia, una competizione internazionale dedicata all'exotic pole, cioè lo stile più sensuale della pole dance. Una gara, ma soprattutto un show per la celebrazione del ballo, della femminilità e della bellezza. L'evento in Italia è stato organizzato dallo Studio Pole Dance di Elena Sokolova, scuola italiana di pole dance con sede a Monza e a Vimercate, in collaborazione con Tanya Marsheva, ballerina coreografa ed insegnante di fama internazionale, nonchè ideatrice dell'edizione Russa. Tatiana (Tanya) Marsheva sarà capo giuria di questa prima edizione italiana di Exotic Generation. Oltre a lei ci saranno altri 5 giudici, tutti pole dancer di fama internazionale: Evgeny Greshilov; Slan SilverBullet; Sasha Meow; Tatjana VanOnna; Daria Chebotova. Queste ultime tre ragazze, oltre a giudicare le concorrenti in gara, faranno ognuna uno show di apertura per le categorie di gara: EXOTIC FLOW; EXOTIC TRICKS; EXOTIC SCHOOL. Sono state selezionate più di 50 ragazze da tutto il mondo per portare sul palco lo stile Exotic. EXOTIC FLOW: Questa categoria è per chi ama il floorwork e le coreografie senza complicati tricks al palo. EXOTIC TRICKS: Questa categoria è perfetta per coloro che amano a eseguire elementi acrobatici sui tacchi alti! EXOTIC SCHOOL: Questo è il ritorno alle radici della Exotic Pole Dance. Questa categoria più di ogni altra unisce l'arte della pole dance allo strip.

