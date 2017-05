Experience Motorshow al parco experience

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

2-3-4 giugno 2017 presso Parco Experience (ex Area Expo) MM1 Rho Fiera Milano (ingresso Triulza) Dalle 11 alle 23 Gli appassionati del marchio del Biscione non potranno sottrarsi al richiamo del primo 1° Experience Motorshow Arexpo Rho, la manifestazione organizzata da Scuderia del Portello Alfa Romeo all'interno del palinsesto di eventi e attrazioni "EXPerience Milano pensato per far rivivere il sito nell'era post EXPO. Nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 2017 presso Parco Experience, in contemporanea al festival del Volo, Motor Village Arese, in collaborazione con Arexpo e Romeo Racing, presenta EXPORING, il primo circuito cittadino creato su parte del tracciato del Decumano e dell'anello esterno del parco sul quale auto e moto d'epoca si esibiranno in "speed show" dando vita così al primo Motorshow EXPerience. Non solo: i fans di Alfa Romeo potranno anche scoprire tutta la gamma del marchio in uno spazio dedicato e allestito in loco da Motor Village Arese che darà loro la possibilità di provare alcuni modelli della gamma durante un inedito ed emozionante test drive organizzato proprio sul tracciato di Expo.