"Expo per lo Sport": dall'11 al 15 ottobre all'Arena Civica 40 discipline per i più giovani

Expo per lo sport, dall'11 al 15 ottobre, porterà all'Arena Civica bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per promuovere la pratica sportiva.

I primi tre giorni (l'11, il 12 e il 13 ottobre) verranno dedicati agli studenti delle scuole; mentre il week-end sarà aperto a tutti. 30 le postazioni in cui, grazie a federazioni e società sportive del territorio, si potranno provare discipline diverse, dal pattinaggio al ciclismo, dallo skate all’hockey, dal calcio alle arti marziali.

Due le aree allestite da Decathlon: la Decathlon Agorà, che ospiterà spettacoli, esibizioni e dimostrazioni sportive, e la Decathlon Game Area, dove si potranno testare diverse attrezzature sportive. Nella NickyHome inoltre, a cura di Sky Sport, i personaggi dei cartoni animati di Nickelodeon guideranno bambini e ragazzi in percorsi ludici e attività motorie. La manifestazione sosterrà l'attività di ActionAid per il diritto all’istruzione in Italia. Evento gratuito previa registrazione sul sito.