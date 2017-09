Expo per lo sport, il parco giochi dello sport, arriva alla terza edizione con cinque giorni a misura di ragazzi

Expo per lo Sport, la manifestazione sportiva a misura di ragazzi, torna in Arena Civica a Milano: da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre, i ragazzi dai 4 ai 14 anni saranno i protagonisti prima con la scuola e poi, durante il fine settimana, con la famiglia, per cinque giorni di sport e divertimento a ingresso gratuito. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Milano, prende vita grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia, delegazione di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Milano e la regia organizzativa di DNA Sport Consulting. L’anno scorso i partecipanti di Expo per lo Sport sono stati 20.000 e quest’anno il numero è destinato ad aumentare visto l’entusiasmo e le prenotazioni già arrivate da parte delle scuole. Tante anche le discipline sportive presenti, con le Federazioni e con le società sportive del territorio: dal pattinaggio al ciclismo, al baseball e all’ultimate frisbee, passando per l’hockey, la pallamano, i più comuni calcio, pallavolo, ma anche ginnastica artistica, atletica, rugby, bocce, scherma, football americano, twirling e arti marziali, citandone solo alcune.



Expo per lo Sport nasce per tradurre, nel linguaggio dei ragazzi, i valori positivi dello sport, come spirito di sacrificio, condivisione e rispetto delle regole; è strutturato per avvicinare alla pratica sportiva e promuovere l’importanza del movimento come elemento per un corretto stile di vita, diffondere la conoscenza delle diverse discipline, appassionare i più piccoli all’attività e combattere l’abbandono sportivo in età adolescenziale. E sulla condivisione di questi valori si basa la partecipazione di numerose aziende che quest’anno credono nell’evento e lo sostengono, prima fra tutte Decathlon che diventa per il primo anno presenter partner. In virtù di questa partnership due saranno le aree riconoscibili all’interno dell’Arena: la Decathlon Agorà che ospiterà spettacoli, esibizioni, musica e intrattenimento, naturalmente sportivo, e la Decathlon Game Area dove sarà possibile provare le diverse attrezzature sportive, tra cui i pattini a rotelle, sfidarsi a colpi di pallone e entrare in contatto con il mondo Decathlon. Un’altra area riconoscibile all’interno dell’Arena Civica sarà caratterizzata dalla presenza dei personaggi dei cartoni animati più amati di Nickelodeon, media partner dell’evento insieme a Sky Sport: nella Nick Home saranno proprio loro a condurre i ragazzi in divertenti percorsi e attività motorie per avvicinare all’attività anche i bambini più piccoli.



Expo per lo Sport, palestra di sport e di vita, sostiene le attività di ActionAid ed il suo lavoro sul diritto all’istruzione in Italia, insieme a Chiarella, già sostenitrice della Onlus con il progetto “Dalla Parte dei Piccoli”. All’interno dell’Arena Civica sarà possibile “acquistare” l’acqua e contribuire così contribuire così alla raccolta fondi in favore dei bambini protagonisti dei progetti realizzati da ActionAid nelle scuole italiane. Bambini che aiutano altri bambini.



MERBAG per il primo anno diventa auto ufficiale di Expo per lo Sport, mentre Goleador riconferma il supporto all’evento come fornitore ufficiale, aggiungendo quel pizzico di golosità all’evento.



La macchina organizzativa procede quindi per offrire ai ragazzi, delle primarie e secondarie, la più bella esperienza sportiva sia quando entreranno in Arena con la scuola, sia quando lo faranno con l’intera famiglia. La partecipazione è gratuita per tutti con registrazione sul sito.



Il programma completo sarà presto disponibile su www.expoperlosport.it e sulla pagina Facebook /expoperlosport.