“Extinct in the Wild”: dal 9 febbraio al 9 aprile alla Fondazione Prada

Dal 9 febbraio al 9 aprile alla Fondazione Prada è visitabile Extinct in the Wild, la mostra dell'artista americano Michael Wang.

In esposizione diverse specie di flora e fauna ormai estinte in natura che sopravvivono solo in cattività: dal Ginko Biloba, comune nella coltivazione, alla cicade blu, tra le piante più rare della terra, passando per una salamandra acquatica scoperta nei canali realizzati dagli Aztechi. A completare il percorso espositivo venti fotografie che ritraggono altre specie e gli habitat originali in cui vivevano prima della loro estinzione in natura.