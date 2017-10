"FaMu 2017": l'8 ottobre Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, molti musei milanesi proporranno attività dedicate ai più piccoli e ai loro accompagnatori adulti.

Il Parco dell'Anfiteatro romano di Milano e l'Antiquarium "Alda Levi" (via De Amicis 17) sabato 7 ottobre presenterà percorsi per bambini dai 3 ai 7 anni (gratis, dalle 9 alle 2); lo Spazio Fumetto (viale Campania 12) domenica 8 ottobre ospiterà un laboratorio di disegno (15:30-17, 8 euro) e offrirà il biglietto di ingresso alla mostra L’arte di Jack Kirby – The King of Comics; la Highline Galleria (via Silvio Pellico 2) domenica 8 ottobre organizzerà una visita speciale guidata per bambini da 4 a 10 anni (11, 20 euro adulto + bambino); il Museo della Scienza (via San Vittore 21) sabato 7 e domenica 8 ottobre accoglierà A tutto droni, un percorso per sfidarsi in velocità (9:30-18:30, compreso nel biglietto).

Aderiranno all'evento anche i seguenti musei e luoghi di cultura: Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale, Grande Museo del Duomo, Civico Museo Archeologico, GAM, Gallerie d'Italia, Leonardo3 - Il mondo di Leonardo, Musei del Castello Sforzesco, La Triennale, Museo Bagatti Valsecchi, Mudec, Casa Milan, Museo Poldi Pezzoli, Pinacoteca di Brera, Milano GASC, Hangar Bicocca. Per il programma completo degli eventi: famigliealmuseo.it