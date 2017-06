Fabio Canu live per Rrmc

Fabio Canu 8 Luglio 2017 h.20 - Comando giacche verdi LOMBARDIA (Segrate Milano) circonvallazione 29. Il cantautore sardo residente a Barcellona, Fabio Canu, offrirá un concerto country rock nel Ranch due Olmi a Mariano Comense, unica tappa nel nord Italia. Presenta il suo ultimo Ep ''Free Soul'' prodotto da Javier Losada e Carlos de Lopez, produttori che hanno lavorato con artisti del calibro di Ricky Martin, Miguel Bosé, Zucchero, Sergio Dalma. Oltre alla sua discografia rivisiterá canzoni di Johnny Cash, Toby Keith, Brad Paisley, Darius Rucker. Ad aprire la serata ci sará il gruppo milanese SUNDAY. Organizzato dalla RRMC. Dopo i live ci saranno due DJ a concludere la serata. Ingresso Idroscalo Punta dell'EST: h.20 Apericena h.21,30 SUNDAY live h.22,30 FABIO CANU live + 2 DJs Bio (short): Cantautore e chitarrista italiano con centinaia di concerti alle spalle (in tutta Europa) e vincitore di vari concorsi e premi internazionali. É considerato uno degli artisti che piú distaccano nella scena country & western in Europa (TVE). Un disco all'attivo ''Miles miles away" con il quale é stato numero uno in classifica vendite della Mondadori e che lo ha portato a suonare nelle migliori televisioni e radio Spagnole, Italiane e del Sud America. É stato immagine del progetto solidario ''Un niño una sonrisa" e "Desafio Menorca" (Coca Cola). Nel 2013 partecipa nel famoso programa televisivo "The voice" in Spagna seguito da piú di 4 milioni di telespettatori e nello stesso anno incide il nuovo EP ''Free Soul" prodotto da Carlos de Lopez e Javier Losada, uno dei piú grandi produttori spagnoli che ha lavorato con artisti come Alejandro Sanz, Ricky Martin, Miguel Bosé, Mecano, Rosana, Montserrat Caballé…La stampa paragona la sua voce a quella di cantanti come Bruce Springsteen, Chad Kroeger (Nickelback) anche se il suo stile è personale mischiando il country, rock, soul e blues… Nel corso del 2017 é stato chiamato per suonare nelle presentazioni dei prodotti della SAN MIGUEL e MERCEDES BENZ in tutta la penisola iberica. Nello stesso anno esce il singolo ''vento del sud'' in collaborazione con un cantante spagnolo, ed entra nella posizione numero 1 di I-tunes del gerene ROCK in Spagna. Nella sua carriera ha suonato in grandi festival internazionali come Rockaralis, Karel Music Expo, Festival Barnasants, Rock a Fura, Fun & Music Balearia. Ha presentato i suoi lavori discografici in televisioni come TVE (Tv nazionale Spagnola), TV3,Telecinco, Videolina, Sardegna 1, 9TV, 25TV , Balcony TV e Radio come RNE, Cope, Punto Radio, 40 Principales, Catalunya Radio, Radiolina, Radio 1 RAI, Radio internazionale ( e piú di 100 radio regionali e locali Spagnole, Italiane, del Sud America e degli States). E´cantante resident nei locali emblematici di Barcellona come l HARD ROCK CAFE, MICHAEL COLLINS PUB, TAVERNA DE BARCELONA.