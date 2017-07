Concerto di Fabri Fibra: il 17 ottobre al Live Music Club

Martedì 17 ottobre Fabri Fibra salirà sul palco del Live Music Club di Trezzo sull'Adda (MI).

Il concertò sarà la tappa zero del tour per i club attraverso cui il rapper presenterà Fenomeno, il suo nuovo disco uscito il 7 aprile. Fenomeno è stato preceduto dall'uscita del singolo omonimo, che è subito scalato in vetta alle classifiche radiofoniche.