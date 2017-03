Giovedì 20 aprile al Fabrique si terrà il concerto di Fabrizio Moro.

Dopo essersi esibito a Sanremo con Portami Via, brano incluso nell'album Pace, in uscita il 10 marzo 2017 per Sony, Fabrizio Moro canta a Roma e Milano per un'anteprima del tour 2017.