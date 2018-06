La Noche Azul: venerdì 6 luglio a Villa Necchi torna la festa d’estate Fai

Le luci soffuse, i fiori, la gioia di far festa, il ritmo, la passione, il colore: quest’anno il gruppo Fai Giovani Milano ha scelto di celebrare l’inizio dell’estate ispirandosi alle atmosfere messicane.

Venerdì 6 luglio Villa Necchi Campiglio si trasferirà a Coyoacan, si tingerà di blu e si trasformerà nella mitica Casa Azul tanto cara a Frida Kahlo.

A partire dalle ore 20:30, i volontari del Fai invitano il pubblico a un esclusivo party a bordo piscina, accompagnati da mariachi e ballerini, icone della cultura messicana. Fino alle ore 22:00, sarà possibile visitare gli interni di Villa Necchi Campiglio, il capolavoro architettonico degli anni Trenta nato dal genio di Piero Portaluppi e donato al Fai nel 2001 dalle sorelle Gigina e Nedda Necchi.

Dopo le 22:00 la festa proseguirà con il dj set sotto le stelle curato da Manuel Menini. Accompagneranno la serata i cocktail a base di tequila Patrón, una delle migliori tequila al mondo 100% agave, e il guacamole corner con prodotti 100% messicani di Capolavoro, giovane startup milanese che ha come mission quella di portare in Italia e in Europa i sapori autentici del Messico.

La frutta fresca sarà invece gentilmente offerta dalla cooperativa agricola Fresche Terre di Scrivia. Piante e fiori dalla Floricoltura Chiaravalli completeranno l’atmosfera della serata.

L’ evento di raccolta fondi a sostegno delle attività del FAI si inserisce nel calendario di iniziative promosso dal FAI Giovani Milano, il gruppo digiovani volontari della Delegazione FAI di Milano impegnati a promuovere i valori di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio d’arte, natura e paesaggio presso il pubblico degli under 35. Per maggiori informazioni www.retevolontarifai.it