Milano, 28 ottobre – Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 10.00, a Palazzo Isimbardi (Sala degli Affreschi, Via Vivaio 1), si parla di Fake News e delle loro conseguenze su media, imprese e società, con il convegno “Fake News: media, giovani e imprese" organizzato da Osservatorio Metropolitano di Milano e Job Farm.

L'evento, che ha il patrocinio della Commissione europea e della Città metropolitana di Milano, servirà a fare il punto sulle conseguenze concrete delle Fake news su imprese, media e società con particolare attenzione ai giovani, oggetto di un'indagine che sarà presentata con l'occasione.

Tra gli altri saranno presenti: Arianna Censi - Vicesindaca Città Metropolitana di Milano, Fabrizio Sala - Vicepresidente Regione Lombardia, Massimo Gaudina - Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, Marina Verderajme - Presidente Job Farm, Marianna Vintiadis – Managing Director e Responsabile Kroll Sud Europa, Bruno Dapei - Direttore Osservatorio Metropolitano di Milano.

Interviene e modera l'incontro Massimo Polidoro, autore del libro “Il mondo sottosopra” (Piemme), in uscita domani.



Di seguito, il programma completo:



Saluto delle Istituzioni

Arianna Censi - Vicesindaca Città Metropolitana di Milano

Fabrizio Sala - Vicepresidente Regione Lombardia

Massimo Gaudina - Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea



Apertura

Andrea Orsini - Presidente Osservatorio Metropolitano di Milano

Marina Verderajme - Presidente Job Farm e Responsabile Area Lavoro Osservatorio Metropolitano di Milano

Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A

Fake news e scienza

Massimo Polidoro – Giornalista e divulgatore scientifico, che sarà anche moderatore dell’incontro

Fake news e imprese

Marianna Vintiadis – Managing Director e Responsabile Kroll Sud Europa

Fake news, media e società

Vincenzo di Vincenzo - Caporedattore Ansa responsabile della sede di Milano

Fabio Massa - Responsabile Affaritaliani.it/Milano e responsabile media per WikiMilano

Gabriella Scaduto – Psicologa, piscoterapeuta

Fake news e il piano europeo

Proiezione video su Fake News realizzato per la Commissione Europea, di Leandro Diana



Presentazione dell’indagine Fake news e «nativi digitali»



Bruno Dapei - Direttore Osservatorio Metropolitano di Milano

Carla De Albertis - Responsabile relazioni esterne dell'Osservatorio Metropolitano di Milano

Sara Lucini - Responsabile Comunicazione Job Farm