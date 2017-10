"Milano Fall Design Week": dal 7 al 15 ottobre più di 80 eventi

Dal 7 al 15 ottobre Milano Fall Desing Week torna con oltre 80 appuntamenti -tra mostre, incontri, laboratori e installazioni- dedicati a design e architettura e incentrati sui temi della progettazione e del futuro della manifattura.

Nell'ambito dell'iniziativa, già dal 6 al 12 ottobre, Brera Design Days - Progetto e innovazione tra digitale e territorio presenterà una fitta agenda di attività in compagnia di ospiti speciali come: gli architetti Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi, i designer Marc Sadler, Lorenzo Palmeri, Giulio Iacchetti, il Direttore Generale della Pinacoteca di Brera James Bradburne e il cantautore Eugenio Finardi.

Dal 9 al 17 ottobre poi, il Museo della Scienza ospiterà ADI Design Index 2017, un'esposizione dei migliori prodotti di design lanciati nel 2016, dagli arredi agli oggetti personali, passando per i mezzi di trasporto.

Tre invece gli appuntamenti promossi dal Dipartimento e dalla Scuola di Design del Politecnico di Milano: il 9 ottobre una riflessione sul rapporto tra spazio e tempo legata ai progetti contemporanei si terrà allo Spirit de Milan; il 10 ottobre il talk Design dei Servizi: facciamo il punto! Otto sfide per il prossimo futuro verrà accolto a Base; e dal 7 al 15 ottobre la mostra Design+Eat=Spaces in NoLo sarà al mercato comunale coperto di Viale Monza 54 con una panoramica sul futuro della produzione, vendita e consumo di cibo nel quartiere a nord di Loreto.

Nello storico distretto 5Vie celebri atelier apriranno al pubblico per raccontare l'eccellenza dell'alto artigianato meneghino. Ad inaugurare l'iniziativa, sabato 7 ottobre, la conferenza l dialogo tra mecenati e artisti nella storia delle arti applicate, presso l’Aula Magna del SIAM 1838, in via Santa Marta 18.

Dal 6 al 22 ottobre, inoltre, Palazzo Morando ospiterà Elle Decor Grand Hotel, un'indagine sul futuro dell'ospitalità. Mentre dal 12 al 14 ottobre la Triennale accoglierà Touchpoint, un evento dedicato alle visioni e alle contaminazioni del design.

Parteciperanno alla Milano Fall Design Week anche l'Acquario Civico, che il 13 ottobre presenterà Inhabits, proposta sulle nuove modalità di abitare, e viale Monza, dove si svolgerà la mostra 3Design: Idea - Disegno – Oggetto, sulla produzione degli oggetti di design. La sede di Doxa, in via Panizza,7, intanto presenterà Design Competition Condivisione, una mostra per valorizzare il talento dei designer emergenti. Per il programma completo www.yesmilano.it.