Fallito tentativo di furto in pieno giorno in un famoso hotel a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 3 maggio 2017. Fallito tentativo di furto ad un famoso hotel a Milano. Ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle 13, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'intrusione di due malviventi all'interno di un albergo in zona Abbiategrasso. I due ladri sono stati scoperti mentre erano intenti a staccare i cavi dell'energia elettrica, probabilmente per trarne i rame. Il personale Sicuritalia in presidio sul posto, individuati i malviventi, ha allertato la centrale di vigilanza Sicuritalia che a sua volta ha prontamente inviato sul posto una volante di guardie giurate ed ha avvisato le forze dell'ordine. Giunti in loco dopo pochi minuti i vigilantes hanno accertato la fuga dei due extracomunitari. Sono in corso ulteriori accertamenti.