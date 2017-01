La settimana dei Falò di Sant'Antonio: nove gli appuntamenti a Milano

Anche nella città di Milano verranno riproposti i tradizionali Falò di Sant'Antonio, la cui ricorrenza liturgica cade il 17 gennaio. Sant'Antonio Abate è patrono di macellai e salumieri, contadini e allevatori e protettore degli animali domestici. Milano è la seconda città agricola d'Italia dopo Roma, con circa il 17% di suolo coltivato. «Molti milanesi sembrano non saperlo, la maggioranza di quelli con cui parliamo appare addirittura sorpresa che possa essere posto il tema dell'agricoltura a Milano», afferma Walter Cherubini, portavoce di Consulta Periferie.

Aziende agricole e associazioni culturali sono impegnate, da sabato 14 a domenica 22 gennaio 2016, ad ardere i fuochi tenendo viva la tradizione. Sono nove gli appuntamenti di questo tipo in città nel 2017, la maggior parte all'interno del Municipio 7 (non a caso quello più "verde" di Milano). Muggiano, Boscoincittà, Parco Lambro, Orti di via Padova sono solo alcuni dei luoghi in cui si accenderanno i falò. «Ogni anno che passa – conclude Gianni Bianchi, presidente di Amici Cascina Linterno – aumentano sempre più i partecipanti, grandi e piccini, che assistono ad uno spettacolo unico, con lingue di fuoco che raggiungono parecchi metri di altezza».

In buona parte dei casi, i falò saranno preceduti dalla benedizione degli animali. Ovunque non mancheranno punti di ristoro con vin brulé, the caldo, cioccolata, latte e dolci.

CALENDARIO

* con benedizione degli animali domestici

14 gennaio (ore 21) - Orti di via Padova, via Esterle (Mun. 2). A cura di Orti di via Padova.

15 gennaio (ore 15-19) - Cascina Linterno, via Fratelli Zoia (Mun. 7). A cura di Amici Cascina Linterno.

* 16 gennaio (ore 20.45) - Parco del Ticinello, via Dudovich (Mun. 5). A cura di Comitato Parco Ticinello.

* 17 gennaio (ore 21) - Molino del Paradiso, via Mosca (Mun. 7). A cura di Associazione Il Rile.

17 gennaio (ore 21) - Parco delle Cave, Cava Aurora (Mun. 7). A cura di Unione Pescatori Aurora.

18 gennaio (ore 21) - Boscoincittà, Cascina San Romano (Mun. 7). A cura di Cfu-Italia Nostra.

21 gennaio (ore 17) - Cascina Nosedo, via San Dionigi (Mun. 4). A cura di Cascina Nosedo, Valle dei Monaci.

21 gennaio (ore 20) - Cascina Biblioteca Parco Lambro, via Casoria (Mun. 3). A cura di Cooperativa Cascina Biblioteca.

* 22 gennaio (ore 16.30) - Cascina del Bosco / Aquatica , via Ajraghi (Mun. 7). A cura di Cascina del Bosco.