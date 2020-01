Il falò di Sant'Antonio in Cascina Nosedo 2020

Domenica 19 gennaio 2020, h. 15.30 – 18.30 FALÒ MEDIEVALE DI SANT’ANTONIO A CASCINA NOSEDO – 5 ^ edizione Un pomeriggio con gli arcieri, che al tramonto accenderanno la pira con frecce infuocate.

Per il quinto anno consecutivo, Cascina Nosedo s’illumina con il tradizionale falò di Sant’Antonio. Fin dal primo pomeriggio, gli arcieri medievali della Compagnia Bianca trasformeranno l’aia in un campo di tiro con l’arco per mostrare le diverse tecniche di tiro e far vedere da vicino come costruire tradizionalmente un arco. Per scaldarsi - aspettando le fiamme del falò - verranno proposti balli popolari aperti a tutti su musiche medievali e ci sarà possibilità di ristoro con vin brulè, tè caldo, panettone, pane e salame. Per i bambini, che avranno tanto spazio per correre e giocare sull’aia, saranno allestiti anche degli speciali pannelli sensoriali a muro.

Al tramonto (indicativamente alle h. 17), gli arcieri accenderanno la pira scoccando frecce infuocate in abbigliamento tradizionale. Il falò di Sant’Antonio è uno degli eventi più significativi dell’inverno lombardo, che celebra la figura di Sant’Antonio Abate e riecheggia antichi riti rurali in cui le campagne venivano illuminate da fiamme propiziatrici dei nuovi raccolti. Simbolicamente, il fuoco è elemento di purificazione e di rinnovo, dunque anche di buon auspicio per l’inizio del nuovo anno.

Cascina Nosedo, sgomberata a luglio 2015 dal Comune di Milano e assegnata alla Cooperativa La Strada, è stata oggetto di un’intensa opera di riqualificazione (anche grazie a numerose attività di volontariato) che ha permesso di riaprirla al pubblico. Attualmente è al centro del progetto OPEN AGRI del Comune di Milano (con 15 partner istituzionali tra cui La Strada), selezionato per il programma dell’Unione Europea “UIA - Urban Innovative Actions”. Cuore del progetto è un Social Lab (con altri 8 partner operativi e una decina di associazioni attive sul territorio) che coniuga innovazione e inclusione sociale sul tema dell’agricoltura periurbana, integrando città e campagna, focalizzandosi su start up in grado di promuovere un’economia circolare e di creare nuove opportunità lavorative.

Situata nel punto di campagna più vicina alla città, la Cascina è un avamposto della Valle dei Monaci, che si snoda lungo il Parco della Vettabbia e il Parco Agricolo Sud Milano. -Cascina Nosedo – Milano, Via S. Dionigi 78 (MM Corvetto o Porto di Mare) INGRESSO GRATUITO – DEGUSTAZIONI A OFFERTA LIBERA Pagina facebook: @cascinanosedo -L’evento è organizzato dalla Cooperativa LA STRADA Contatti stampa: Lisa Ghezzi, ghezzi@lastrada.it, 02/55213838, 345/2627616, www.lastrada.it