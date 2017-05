Famedivero, socialità e cibi genuini

Aperitivo durante la "Milano Food City" 9 maggio 2017 Ore 18.30 - 21 Spazio Base Via Bergognone 34 (angolo via Savona) 20144 Milano Informazioni: https://www.famelici.it/milano/famedivero-famelici-presenti-9-maggio-alla-milano-food-city/ redoffice3@email.it In un momento in cui dilagano le fake news, i finti account ed il Made in Italy contraffatto, si devono cercare nuovi atteggiamenti e nuovi tipi di cittadinanza con un rinnovato rapporto con il cibo. Il 9 maggio un evento fa incontrare la Social Street "Abitanti intorno al Parco Solari Milano" con il mondo dell'alimentazione: l'incontro #famedivero, coordinato dal food blog Famelici, si terrà presso lo Spazio Base, punto di riferimento dell'innovazione tecnologica e sociale di Milano. Il programma è composto da una serie di brevi interventi che comprende una sessione di auto-consapevolezza (Fairy-Dance) gestita dall'Associazione "Lavoro da Favola"; una performance teatrale condotta dalla Compagnia Spazio Qua; uno speech di una nutrizionista (Debora Cantarutti, Bon) che approfondirà il tema dei pasti fuori casa; la premiazione del miglior lavoro prodotto dal laboratorio tenuto dall'Associazione GIFASP e dalla Scuola primaria statale Aldo Moro di Canegrate sul tema della "Prevenzione dello spreco alimentare" e una rassegna di foto, "Walking in Milan" with Pino Invernizzi & his Nikon. L'evento vede la collaborazione con Adriano Facchini del "Club Civiltà della Qualità" e con l'Associazione "Amici dell'Ortica" che, intorno alla riscoperta di tradizioni e cibi antichi, offre l'opportunità di riassaporare importanti ricchezze del territorio e nuove metodologie di relazioni. In questo incrocio di sapori & saperi e con lo scopo di sottolineare l'attenzione alla sostenibilità, è prevista infine la piantumazione di alberi attraverso l'organizzazione Treedom per compensare l'anidride carbonica prodotta dall'evento.