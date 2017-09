Famiglie in fattoria II edizione

Arriva la seconda edizione di famiglie in fattoria: un'intera giornata dedicata alla riscoperta del mondo rurale per grandi e piccini, il 17 settembre al parco agricolo urbano della Besozza di Pioltello con tante attività per i bambini: laboratori delle fattorie didattiche, pigiatura dell'uva, gara di spaventapasseri, piscina di mais, battesimo della sella, dog therapy for kids, percorso sensoriale, mandala a tema, animali della fattoria, laboratori creativi e molto altro ancora. Inoltre, per tutti, una nuova e ampliata zona street food con proposte per grandi e piccini e mercato agricolo km 0. Segnaliamo viabilità variata in zona ore 10-13 per chiusura Rivoltana. Per tutte le info e indicazioni percorso stradale alternativo www.famiglieinfattoria.it