"This is not an apricot”: torna il Family Lab al PAC, per esplorare la natura insieme ai bambini

Domenica 22 Luglio al PAC è prevista una visita guidata per i bambini alla ricerca di animali e piante presenti nelle opere degli artisti brasiliani in mostra, per poi proseguire con una passeggiata ai giardini di via Palestro. Si osserverà la natura e si raccoglieranno i materiali per creare un personale racconto visivo.

Evento consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni.

Ingresso gratuito con biglietto "mostra famiglia": 1 o 2 adulti 6,50 euro, ragazzi 4 euro

Prenotazioni a: didattica.pac@gmail.com