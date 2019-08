'Family': al Mudec gli scatti di Elliott Erwitt sulle famiglie più insolite

Una collezione di fotografie sul tema della famiglia. È la proposta dell'esposizione 'Family', che dal 16 ottobre al 15 marzo è al Mudec di via Tortona con gli scatti di Elliott Erwitt.

"Niente è più assoluto e relativo, mutevole, universale e altrettanto particolare come il tema della famiglia - scrivono gli organizzatori -. La famiglia ha a che fare con la genetica, il sociale, il diritto, la sicurezza, la protezione e l’abuso; la felicità e l’infelicità. Mai come oggi è tutto ed il suo contrario, e niente è capace di scaldare di più gli animi, accendere polemiche, unire e dividere come il senso da attribuire al termine famiglia. Solido, eppure così delicato. Là, dove la parola si ferma o si espande a dismisura, può intervenire la fotografia, che sin dalla sua nascita tanto fu legata proprio a questo tema".

La mostra

Le immagini di Erwitt raccontano questo complesso argomento esplorandone le diverse declinazione in chiave ironica e leggera, ma anche seria, romantica e talvolte intimistica. Il punto di partenza sono gli album di famiglia: il loro diffondersi tra i nuclei familiari borghesi, si legge sul sito del Museo delle Culture, "accompagnava il desiderio di un racconto privato e personale degli eventi che ne segnavano le tappe: i ritratti degli avi, le nascite, i matrimoni, le ricorrenze, tutto condensato in quei volumi che nelle prime decadi dello scorso secolo arredavano il salotto buono".

La mostra fotografica di Erwitt si presenta proprio come un album fotografico formato dagli scatti selezionati dall'artista insieme alla curatrice del percorso espositivo, Biba Giacchetti. Le immagini scelte, che attraversano quasi un secolo intero, sono quelle che secondo il fotografo possono illustrare alcune delle sfaccettature più interessanti dell' inesprimibile e totalizzante concetto di 'famiglia'.

Ad aspettare i visitatori istanti di vita dei potenti della terra come Jackie al funerale di JFK accanto a scene privatissime come la celebre foto della bambina neonata sul letto, primogenita del fotografo. Matrimoni nudisti si alternano a famiglie allargate o molto singolari, raccontando eventi storici e spaccati sociali . "Elliott Erwitt - sottolineano gli organizzatori della mostra - ci ricorda che possiamo essere la famiglia che scegliamo, quella americana, ingessata e rigida che posa sul sofà negli anni Sessanta, o quella che infrange la barriera della solitudine eleggendo a membro l’animale prediletto".