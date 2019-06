Fantastic Negrito in concerto al Magnolia mercoledì 12 giugno

Fantastic Negrito, energico cantautore americano della roots music, torna in Italia cpn 4 date imperdibili, tra cui quella del 12 giugno, in cui si esibirà al Circolo Magnolia.

Il cantautore

Fantastic Negrito, dopo i due show sold out di Milano dello scorso novembre, torna nel nostro paese reduce da una vittoria ai Grammy Awards 2019, nella categoria Best Contemporary Blues Album, con il suo ultimo lavoro in studio Please Don’t Be Dead (Cooking Vinyl, 2018). A proposito di quest’ultimo disco dell’artista, la rivista musicale Blow Up lo descrive come «un esempio di blues-rock-elettronico illuminato dallo spirito guida di Jimi Hendrix che vira all’hard rock alla Led Zeppelin, dopato da abbondanti iniezioni funk e soul, con le primogenite pulsioni hip hop mai del tutto sopite.»

Ad aprire i concerti italiani di Fantastic Negrito, ci saranno i Superdownhome. Il power duo, formatosi nel 2016, suona un blues rurale legato alla tradizione country del Mississippi, contaminato da elementi pop, punk e folk.

Biglietti

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Vivaticket.