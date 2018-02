Far da mangiare - Festival della cucina

Un momento di ritrovo e condivisione imperdibile per tutti colori che amano l’esperienza del buon cibo.

Per guardare lontano ma comperare vicino.

Due giorni ricchi di eventi tra showcooking, degustazioni, laboratori per bambini e un'area street food.

Il programma completo lo trovate qui: https://goo.gl/j3jAcv



segreteria@fardamangiare.it | 0236682271