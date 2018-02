Far da mangiare - Festival della cucina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 17 marzo dalle ore 11 alle ore 24 e domenica 18 marzo 2018 dalle ore 11 alle ore 22 Giunto alla 5ᵅ edizione, il Festival Far da Mangiare è uno degli eventi enogastronomici che raccoglie di anno in anno il meglio del cibo e della cultura agroalimentare del territorio italiano e non. Il festival propone il tema della cucina e della cultura del cibo come un’opportunità per condividere tradizioni tra loro differenti, mirando a diffonderne la conoscenza in tutti i suoi aspetti. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival torna il 17 e 18 marzo con un programma denso di appuntamenti. Un momento di ritrovo e condivisione imperdibile per tutti colori che amano l’esperienza delle cose buone. Due giornate per apprendere i gesti del cucinare, per guardare lontano ma comperare vicino. Grazie alle blogger di Giallozafferano che si alterneranno nella postazione di showcooking viaggeremo dal Nord al Sud, attraverso delle ricette che coniugano l'ottima qualità a un prezzo accessibile delle preparazioni. Inoltre nella giornata di domenica 18, dopo uno showcooking a 4 mani, verrà presentato il libro “GialloZafferano – Le ricette dei nostri food blogger”. Novità di quest’anno, all’interno dell’Arena del Sap(o)re, saranno le occasioni per conoscere da vicino le materie prime presenti sulle tavole italiane e non, di cui spesso si sa poco: dall'agricoltura del Monte Rosa alle ricette della birra passando attraverso i piatti valtellinesi ed una degustazione di the. Saremo in grado di riconoscere la qualità delle materie prime? Confermato anche quest’anno lo “Spazio MEAL”: l’area dedicata allo street food dove i visitatori potranno pranzare e cenare degustando cibi provenienti da varie regioni d’Italia, accompagnati da birra e del buon vino. Non mancheranno le iniziative per i bambini, grazie ai numerosi laboratori ideati appositamente per loro. Un’intera sala sarà riservata ai più piccoli (dai 5 ai 10 anni), dove accompagnati da educatrici ed esperti del mestiere potranno scoprire giocando tradizioni e curiosità. Impareranno a giocare con il cibo cinese, ad impastare la pasta fresca ed a creare dei dolcetti creativi dal nome particolare. Tutti i laboratori per i bimbi saranno a donazione, ma non è prevista prenotazione: si potrà partecipare fino ad esaurimento posti. Sabato e domenica sera in un’atmosfera di festa si potranno degustare i piatti e i vini proposti dai diversi stand fino a “tarda” serata. Due giorni fittissimi per un festival organizzato da Spazio MIL, in collaborazione con l'Archivio Giovanni Sacchi. Il programma è tutt’ora ancora un work in progress, dove fino all’ultimo si aggiungeranno nuovi eventi e iniziative che saranno aggiornati sul sito www.spaziomil.org/fardamangiare e sulla relativa pagina Facebook Ingresso gratuito Per informazioni: segreteria@fardamangiare.it 02/36682271