Far da mangiare - Festival della cucina

Far da mangiare è un festival sulla cucina che viene affrontata da un punto di vista culturale, come un'opportunità per condividere pensieri e tradizioni tra loro differenti. Lo scopo dell'iniziativa è quello di diffondere questa cultura in tutti i suoi aspetti: dalla preparazione, alla degustazione, dalla materia prima agli strumenti di lavorazione. Per questo all'interno del festival sono presenti attività di ogni tipo, dal laboratorio per i bambini in cui si affronta il tema della cucina come elemento culturale distintivo della società, alla degustazione del prodotto locale, alle dimostrazioni culinarie. Il festival è aperto a tutti: famiglie, operatori del settore, scuole, appassionati e semplici curiosi.