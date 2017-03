Far da mangiare: il festival della cucina torna il 25-26 marzo

Da sempre il riunirsi attorno al cibo è momento di ritrovo, condivisione e scambio; ogni popolo ha sviluppato proprie usanze e tradizioni per vivere al meglio questo momento. Venire a conoscenza di queste diverse esperienze può avvicinarci sempre più alle altre tradizioni, perché i gesti del cucinare sono una lingua universale. Il festival Far da Mangiare che da quattro anni porta avanti questa filosofia, torna, dopo il successo della scorsa edizione, allo Spazio MIL il 25 e 26 marzo con un programma denso di appuntamenti. Confermata la novità dello scorso anno, ovvero "Spazio MEAL", l'area dedicata allo street food dove i visitatori potranno pranzare e cenare degustando cibi provenienti da varie regioni d'Italia e dalla Spagna. Anche la postazione cooking show farà viaggiare il visitatore su e giù per lo stivale, attraverso piatti tipici delle diverse tradizioni locali (dalla Puglia sino alla Sardegna) grazie alle ricette proposte dalle blogger di Giallozafferano che si alterneranno alla postazione. Le giornate avranno anche dei momenti di degustazione: saranno un'occasione per conoscere da vicino le materie prime, presenti ogni giorno sulle tavole degli italiani, di cui però spesso si sa poco: il vino, il cioccolato e il lievito saranno i temi dei laboratori proposti per riconoscere ed utilizzare, al meglio, la qualità che il nostro territorio ci propone. I momenti di approfondimento non mancheranno anche per i visitatori più piccoli, grazie ai numerosi laboratori ideati appositamente per loro. Sarà, infatti, creata una zona riservata ai bambini (dai 5 ai 10 anni) in cui, accompagnati da educatrici ed esperti, potranno andare alla scoperta di sapori, odori e colori del vasto mondo culinario. Per esempio muoveranno i primi passi tra le semenze durante "Un orto sul balcone" domenica 26 marzo, dalle 15 alle 16,30, insieme all' agronomo Guido Agnelli. Tutti i laboratori per i bimbi saranno gratuiti o a donazione, ma non è prevista prenotazione: si potrà partecipare fino ad esaurimento posti. Inoltre, una novità di questa edizione saranno i due laboratori attivi pensati per gli adulti (su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti al costo di 10 euro a testa): per la prima volta a Far da Mangiare anche i grandi avranno l'occasione di mettere le mani in pasta. I partecipanti, domenica 26 marzo, potranno mettere alla prova le proprie abilità manuali prima con lo chef Alessandro De Santis (dalle 11 alle 13) e poi con la food blogger Elisabetta La Cerra, esperta di lievitati (dalle 15.00 alle 16.30): si tornerà a casa con qualche conoscenza in più e con un prodotto genuino frutto del proprio impegno. Un esperimento che farà sentire tutti protagonisti del festival. Inoltre la sera di sabato 25 marzo grazie alla coinvolgente musica dei The Morabeatles abbandoneremo il 2017 e saremo trasportati negli anni '60-'70 in una piacevole atmosfera, per continuare a degustare i piatti proposti nei diversi stand presenti. Due giorni fittissimi per un festival organizzato da Spazio MIL, in collaborazione con Il Maglio - Restaurant & Lounge, Archivio Giovanni Sacchi e Comune di Sesto San Giovanni. Sono partner della iniziativa Magutdesign, Associazione Culturale DAC, Associazione Lavoro e Integrazione e Vivincucina. Il programma è tutt'ora ancora un work in progress, dove fino all'ultimo si aggiungeranno nuovi eventi e iniziative che saranno aggiornati sul sito www.fardamangiare.it e sulla relativa pagina facebook. Ingresso Gratuito