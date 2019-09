Fare un'anima

DI E CON GIACOMO PORETTI

CON LA COLLABORAZIONE DI LUCA DONINELLI,

MUSICHE DI FERDINANDO BAROFFIO

SCENE DI ILARIA ARIEMME

REGIA ANDREA CHIODI



Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo Poretti, raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima a che serve? Cosa ce

ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi?