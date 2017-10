giovedì 12 ottobre alle h. 21,00



presso l’Auditorium “Enzo Baldoni” – del Municipio 8 –

Via Quarenghi, 21 (Centro Bonola)



il Prof. Silvio Garattini, fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” e autorità riconosciuta a livello internazionale nel campo della farmacologia e della medicina, affronterà con la consueta chiarezza i principali temi che riguardano la nostra salute, rispondendo ai dubbi più frequenti, per esempio, sul corretto utilizzo dei farmaci, sugli aspetti più controversi legati ai loro costi, sui vaccini, sulle nuove terapie e sulle medicine alternative.



Il titolo della iniziativa, promossa dalla nostra Associazione, è



FARMACI – LUCI E OMBRE



Poiché il tema della salute – in tutte le sue sfaccettature - è di interesse per tutti, Vi invitiamo a partecipare e Vi chiediamo gentilmente di pubblicizzare questa nostra iniziativa ad amici e conoscenti.



Associazione Noesis



Pagina Facebook noesisculturamilano