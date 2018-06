"Fashion and Street Culture Festival": dal 16 al 18 giugno a Base

Il nuovo Fashion and Street Culture Festival arriva a Base dal 16 al 18 giugno, tra abbigliamento sportivo, musica, intrattenimento e food.

In programma: incontri con marchi e scuole di moda, proiezioni, brunch, aperitivi e party serali. Per il programma completo e per accedere gratuitamente alle serate di sabato e domenica: www.whitestreetmarket.it.