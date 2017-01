Il 18 marzo all'Alcatraz si terrà il concerto di Fast Animals and Slow Kids, in occasione del tour di presentazione di Forse non è la felicità, in uscita il 3 febbraio 2017.

Il gruppo alternative si è formato a Perugia nel 2008 e da allora ha pubblicato quattro album, di cui l'ultimo, Alaska, è uscito nel 2014.