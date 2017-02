FatBoy Slim dal vivo: il 10 marzo al Fabrique

Venerdì 10 marzo al Fabrique suonerà FatBoy Slim.

Classe '63 l'inglese Quentin Leo Cook, in arte Fatboy Slim, è celebre per aver rivoluzionato la musica elettronica contaminandola con hip hop, breakbeat, rock e r&b e creando pietre miliari come Rockafeller Skank e Right Here Right Now. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Madonna, Blur, Iggy Pop.