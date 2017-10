"Fate il nostro gioco": fino al 14 novembre alla Fabbrica del Vapore una mostra interattiva sul gioco d'azzardo, gratis

Fino al 14 novembre alla Fabbrica del Vapore è visitabile Fate il nostro gioco, l'esposizione interattiva sulla matematica del gioco d'azzardo, a ingresso gratuito.

Ragazzi e adulti potranno scoprire i meccanismi matematici legati al fenomeno del gioco attraverso un percorso di 90 minuti, articolato in tre diverse aree: nella prima verrà esplorato il concetto di improbabilità con tre giochi; nella secronda, dove le guide diventeranno croupier, si potrà scommettere alla Roulette, a Black Jack o a poker; nella terza infine, sarà possibile vedere un video sul tema della deriva patologica del gioco.

Saranno alcuni divulgatori scientifici a condurre le visite, sia per le scuole (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13:30) che per gli altri visitatori. Per info e prenotazioni: www.fateilnostrogioco.it/milano.