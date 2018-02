"Father and Son": dall'1 all'11 marzo Claudio Bisio al Teatro Arcimboldi

Father and Son - ispirato a Gli Sdraiati e Breviario comico di Michele Serra, regia di Giorgio Gallione, con Claudio Bisio - sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi dall'1 all'11 marzo 2018.

La pièce esplora il rapporto padre-figlio sondandone le profondità in modo franco e utilizzando un linguaggio che oscilla tra il comico e il tragico, tra l'ironia e il dolore. Father and son propone una riflessione su una società in cui la disfunzionalità pervade le relazioni tra generazioni diverse.

Lo spettacolo, scrivono gli organizzatori, racconta "di 'dopopadri', educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli che preferiscono nascondersi nelle proprie felpe, sprofondare nei propri divani, circondati e protetti dalle loro protesi tecnologiche, rifiutando o disprezzando il confronto. Da questa assenza di rapporto nasce un racconto beffardo e tenerissimo, un monologo interiore (ovviamente del padre, verboso e invadente quanto il figlio è muto e assente) a tratti spudoratamente sincero".

Ad accompagnare le parole del racconto con le musiche di Paolo Silvestri: Laura Masotto, al violino, e Marco Bianchi, alla chitarra.