“Favole con la coda”. Ad Assago, sabato 4 febbraio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il patrocinio dell' Assessorato alla Cultura e Biblioteca del Comune di Assago, sabato 4 febbraio 2017 , presso la Sala Castello del Centro Civico, in Piazza Risorgimento, alle ore 16:30, si terrà lo spettacolo teatrale "Favole con la coda" , messo in scena dal "Teatro del Vento", rivolto ai bambini dai tre anni in su. L'ingesso è libero fino ad esaurimento posti. " Tale spettacolo - spiega il Sindaco di Assago , Graziano Musella - è messo in scena dal Teatro del Vento ed è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni . Le favole e le avventure saranno narrate con l'accompagnamento della musica per dare vita ad una favola che appassionerà tutti i bambini e non solo. Prenderanno parte allo spettacolo diversi animali simpatici , tra cui cuccioli, coccodrilli , pavoni , gatti e topi tutti rigorosamente con una coda eccezionale. Invito tutti i bambini e la cittadinanza a partecipare a questo spettacolo straordinario."