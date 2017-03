Venerdì 31 marzo Febbre a 90 torna al Fabrique.

Tutti i pezzi storici dell'ultimo decennio del '900 vi faranno sentire 20 anni più giovani in una sola serata; dalle Space Girls alle boy band come i Blue, passando per Britney e Christina Aguilera.

Un look "d'epoca" è fortemente consigliato.