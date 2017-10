Teatro Nuovo: torna la mitica Febbre del sabato sera. Biglietti scontati al 40%

In occasione del 40° anniversario dall’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di Milano presenta la nuova produzione italiana della Febbre del Sabato Sera: il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del cinema, è un omaggio alla discomusic ed al glam dominante degli anni '70.

Uno spettacolare juke box musicale in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin' Alive, How Deep is Your Love, Night Fever, You Should be Dancing e tante altre in voga tutt'oggi quali More Than a Woman e la celeberrima Disco Inferno.

Una travolgente colonna sonora fa da sfondo alle vicissitudini del giovane e sensuale Tony Manero che, cresciuto a Brooklyn, ha voglia di riscatto come i suoi migliori amici. Tony ha un solo talento, il ballo, ed è così che ogni sabato sera diventa il re della pista della discoteca Odissey2001, ed insieme alla bellissima partner Stephanie Mangano cercherà le luci del successo di Manhattan.