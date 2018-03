Il 14 aprile a Milano, presso Westin Palace hotel, la storica dell'arte Federica Spadotto presenta: io sono ‘700

Sabato 14 aprile 2018 (ore 17:00) presso Westin Palace Hotel (sala Castaldi), Piazza della Repubblica, 20, Milano: Incontro di presentazione del volume: Io sono ‘700. L’anima di Venezia tra pittori, mercanti e bottegheri da quadri -Federica Spadotto, Cierre Grafica, 2018-

Il testo illustra il mercato pittorico a Venezia nel Settecento. Per la prima volta l’attenzione critica si sposta dai grandi collezionisti alle dinamiche commerciali vere e proprie, che coinvolgevano gli stessi artisti, oltre a intermediari, diplomatici ed i cosiddetti “bottegheri da quadri”. Questi ultimi, titolari di negozi/laboratori per la vendita di dipinti al dettaglio, decreteranno, insieme a figure come il Console Smith o John Strange -di cui è resa nota l’inedita corrispondenza con l’intendente veneziano Giovanni Maria Sasso-, le sorti di Michele Marieschi, Canaletto, Francesco Guardi e molti protagonisti del paesaggio e della veduta, ovvero i generi che hanno reso celeberrima la città marciana nel suo secolo d’oro. Tra aneddoti, riflessioni e documenti, i dipinti sfilano ad illustrare uno scenario dai risvolti inaspettati, dove luci e ombre del mercato lagunare divengono metafora del nostro tempo.