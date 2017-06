Federico De Cicco - Across the free land

13/30 giugno 2017 SBLU_spazioalbello Via Antonio Cecchi 8, Milano Inaugurazione ore 18.00 Fedele alla sua vocazione di luogo di sperimentazioni varie legate a tutte le discipline del fare, SBLU_spazioalbello propone il lavoro di Federico De Cicco, illustratore italiano originario di Monza, residente in Inghilterra, a Brighton, da alcuni anni. Federico De Cicco svolge la sua attività di illustratore principalmente in campo editoriale per riviste e siti web e nella creazione di manifesti per promuovere campagne spesso legate a tematiche sociali o ambientali. Svolge il suo lavoro in modo tradizionale realizzando tutte le sue tavole a mano utilizzando prevalentemente chine colorate e colori acrilici. Spesso questi materiali creano casualmente macchie che diventano punto di partenza, pretesto per creare decorazioni e pattern che elabora fino all'astrazione. Alterna l'attività professionale a una costante ricerca personale che propone in mostre collettive o personali. Allo SBLU_spazioalbello espone una serie di tavole che sono servite per realizzare il volume Across the Free Land. Un racconto che si sviluppa utilizzando gli elementi tipici dell'araldica presi dalle bandiere e dagli stemmi dei vari paesi del mondo. Estrapolando cavalieri, draghi o elmi dagli stemmi e dalle insegne di stati De Cicco ci introduce nel suo mondo fantastico, alternando battaglie, scontri e danze in un viaggio volto a riportare l'armonia sulla Terra, nell'eterna battaglia tra il bene e il male. Una teoria di immagini prese dalle campiture ufficiali di una simbologia consolidata nel passato, poco significativa ai nostri giorni e per questo rinnovata in una nuova chiave di lettura. Come veri e propri personaggi grifoni e armature, ma anche draghi di altre culture o tralicci dell'elettricità, si trasformano nei protagonisti della lotta per affrancarsi dalla schiavitù che assoggetta i popoli, metafora per affermare l'irrinunciabile valore della libertà che conduce alla gioia e all'armonia. Una fiaba per bambini o forse una sollecitazione a ritrovare in noi stessi il tempo migliore, quello della spensieratezza e dell'allegria. Una serie di opere insolite, fantasiose e colorate, che ci allietano con un'ingenuità sapientemente costruita. ..... SBLU_spazioalbello è uno spazio libero per esporre bellezza, con la finalità di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere domande nell'ambito della ricerca del bello, per recuperare la capacità di costruire un'etica della bellezza. SBLU_spazioalbello nasce da un'idea di Susanna Vallebona, visual designer, titolare di Esseblu, che da oltre 30 anni opera nel campo della comunicazione visiva, del design e dell'arte, ed è curatrice dello spazio. INGRESSO LIBERO Inaugurazione 13 giugno 2017 ore 18.00 La mostra prosegue dal 14 al 30 giugno 2017: dal lunedì al venerdì su appuntamento tel 02 48000291 -------- Per raggiungere via Antonio Cecchi: 50,58, 61, 67, 90, 91, MM1 Wagner o De Angeli -------- SBLU_spazioalbello 02 48000291 - spazioalbello@esseblu.it - www.sblu.it