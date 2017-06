L'8 giugno da Mare Culturale Urbano in concerto Federico Poggipollin in concerto

Giovedì 8 giugno, nell'ambito della rassegna Quasi Acustico, a cura di Luca De Gennaro, da Mare Culturale Urbano è in concerto Federico Poggipollini, chitarrista di Litfiba e Luciano Ligabue.

Federico Poggipollini sarà sul palco insieme a The Crumars per presentare il suo nuovo album da solista Nero, accompagnato da Alberto Linari alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria e Giorgio Santisi al basso, in uno spettacolo dall'anima rock con tinte blues.