J-Ax e Fedez al Mondadori Megastore il 22 gennaio

Domenica 22 gennaio J-Ax e Fedez saranno al Mondadori Megastore di piazza Duomo per firmare le copie del loro nuovo disco Comunisti col Rolex.

L'uscita dell'album Comunisti con il Rolex è prevista per il 20 gennaio 2017. Il disco, oltre ai singoli che l'hanno preceduto Vorrei ma non posto e Assenzio, conterrà diversi pezzi realizzati in collaborazione con artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Arisa e Loredana Bertè.

Acquistando il cd presso il Mondadori Megastore a partire dal 20 gennaio si riceverà un pass per avere accesso prioritatio all'incontro.