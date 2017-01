Fedez e J-Ax al centro commerciale, code e calca: quasi in 5mila

Il centro commerciale Oriocenter è stato letteralmente assaltato sabato pomeriggio per la presenza di J-Ax e Fedez, i due cantanti milanesi che da qualche anno hanno iniziato a collaborare.

Sono state calcolate quasi 4mila e 500 persone all'interno della struttura. Ma, tra spintoni e calca, molti fan sono dovuti rimanere fuori. C'erano ragazzine in coda dalle 7 di mattina in attesa dei due rapper.

Il duo ha presentato il primo album insieme, 'Comunisti con il Rolex' (sotto, nella foto di ManuToini/Instagram).

Fedez con J-Ax hanno presentato il disco venerdì nel superattico da qualche milione di euro al tredicesimo e quattordicesimo piano di uno dei palazzi del complesso CityLife, dove sorgeva la vecchia Fiera di Milano. "Qui abita anche Tiziano Ferro - sottolinea il rapper, che cita il cantautore di Latina anche nella canzone 'Comunisti col Rolex' -. Non ho nulla contro di lui, ma ha speso più o meno gli stessi soldi che ho speso io per un appartamento nella scala vicina alla mia e nessuno ha detto niente. Ho messo qualche foto su Instagram e le penne importanti si sono indignate. Questa è l’Italia: se fai i soldi ti devi vergognare".

Il rapper, fidanzato con la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni, era saltato agli onori delle cronache qualche tempo fa per una lite con alcuni vicini per "schiamazzi notturni". Vicenda che sembra essere finita in tribunale, tra accuse reciproche.