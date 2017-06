Feeling wood di Marcello Donini, opere di land art

Marcello Donini, importante esponente della Land Art, realizza in spazioRAW l'ultima sua creazione: Feeling Wood. FEELING WOOD Opere di Land Art Nel 2016 la mostra «Alberi creativi» ospitata presso lo Spazio PWC di Milano celebrava l'albero quale immagine simbolica per eccellenza, rappresentativa dell'uomo e del suo cammino nella vita. L'albero era dunque il «sé». Oggi l'esposizione «Feeling Wood» presso lo Spazio Raw prende avvio dall'albero-individuo per poi narrare del luogo-territorio attorno a cui esso cresce in moltitudine e fratellanza: il bosco. Esso rappresenta il mondo che circonda tutti noi. Le situazioni che vi sono ambientate e le sensazioni che vi si provano sono molteplici e opposte: il bosco è a volte ameno, a volte ostile, altre volte incantato, ma è sempre protagonista e simbolo di vita vera e natura pura. Marcello Donini Nato a Milano sotto il segno dei pesci. Ha dipinto per anni figure quasi caricaturali, ambiguamente antropomorfe, uomini con molte braccia, uomini contenitore che si raccontavano attraverso il liquido che sgorgava dalla testa-tubo. Un genere surreale e vagamente inquietante. Dal 2013 lavora su installazioni con materiali naturali - tipicamente legno - all'interno di aree verdi. È membro fondatore e presidente dell'Associazione culturale "Arte in Cascina" con finalità di promozione e di sviluppo della Land Art, una forma d'arte innovativa e sorprendente che utilizza materiali naturali come legno, rami, foglie, sassi per realizzare opere e installazioni che si inseriscono armoniosamente nella Natura. Ha curato la realizzazione di numerose opere del genere Land Art da parte di riconosciuti artisti del genere, tra cui Marco Nones, Roberto Conte, Elena Milani, Flavio da Rold e Giorgio Vazza, Opla+, Sofia Rossetti e molti altri. GALLERIA SPAZIORAW GALLERIA - STUDIO E SPAZIO FOTOGRAFICO SpazioRAW, galleria situata nel centro di Milano, ospita mostre e opere di fotografia, arte e videoarte; uno spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti. Oltre a essere uno studio fotografico è anche un soggetto, in continua evoluzione, che crea e promuove linguaggio visivo, iniziative e eventi legati alla fotografia. SpazioRAW è uno studio affermato, presente sul mercato fotografico e video a 360°.