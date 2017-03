Felice Clemente al blue note di Milano - Martedì 7 marzo -ore 21.00

Felice Clemente, sassofonista , clarinettista e compositore sarà al Blue Note di Milano, in via Borsieri 37 , alle ore 21, per presentare in concerto il suo nuovo album "MINO LEGACY". Dal 3 marzo, nei negozi italiani e nel mondo e su le più importanti piattaforme digitali, il nuovo progettodi Felice Clemente Quartet "MINO LEGACY" (Crocevia di suoni records/IRD/The Orchard) è un'intensa opera musicale, dove le radici del jazz s'intrecciano con naturalezza alla canzone italiana. "MINO LEGACY" non è solo cd, è progetto prestigioso e articolato, dove l'album è all'interno di un cofanetto contenente anche un libro e un dvd curati dal giornalista e critico musicale Andrea Pedrinelli. Felice Clemente con "MINO LEGACY", suo dodicesimo lavoro discografico, rende omaggio a chi, come il nonno Rocco e suo zio Mino Reitano, lo ha portato a fare della musica la propria passione e professione. L'album attinge infatti a brani celebri del grande repertorio di Reitano, per rileggerli e reinterpretarli come veri e propri standard nati dalla musica popolare. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, alcuni musicisti d'eccezione come Fabio Nuzzolese al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Felice Clemente (1974) nasce a Milano. Matura la passione per la musica nell'ambiente familiare sotto la guida del nonno, maestro in clarinetto. E' stato definito da Enzo Siciliano ( Repubblica ) «il miglior giovane sassofonista italiano» e da Cadence Magazine (USA) «un talento destinato a fare la storia del jazz». È promotore di numerosi progetti per la diffusione della cultura del jazz e dal 2007 viene segnalato e votato nelle riviste jazz Musica Jazz e Jazzit magazine tra i migliori sassofonisti in assoluto. I sui dischi "Nuvole di Carta" e "6:35 AM" hanno ricevuto 4 stelle dalla celebre rivista americana DOWNBEAT "bibbia del jazz" (novembre 2011 e giugno 2015). La sua produzione discografica può vantare 12 dischi come leader e co-leader e 15 come sideman. Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con musicisti tra i più noti della scena internazionale come Gregory Hutchinson, Xavier Davis, Eliot Sigmund Danny Grissett, Ugonna Ogekwo, Jimmy Greene, Quincy Davis, Ken Field, Mike Westbrook, Adam Rudolph, Cyro Baptista, Paolino Dalla Porta, Tino Tracanna, Massimo Colombo, Massimo Manzi, Sandro Gibellini, Bebo Ferra, Antonio Faraò, Tullio De Piscopo, Daniele di Gregorio, Javier Perez Forte, e molti altri.