"Feltrinelli Comics Summer Party", uno speciale firmacopie a Milano

Feltrinelli Comics, in collaborazione con Librerie Feltrinelli, invita i lettori al Feltrinelli Comics Summer Party, un evento unico che si svolgerà in contemporanea in streaming e dal vivo in alcune librerie, mercoledì 15 luglio in compagnia di Dado, Tito Faraci, Fumettibrutti, Labadessa, Martoz, Lorenzo Palloni, Dottor Pira, Wallie e con la partecipazione straordinaria di Sio. Un pomeriggio dedicato all’incontro tra autori e lettori, online e dal vivo nel rispetto delle misure anti-Covid-19.

I firmacopie

Si inizierà alle 17 con i firmacopie nelle Feltrinelli di Milano, Bologna, Roma, Napoli e si proseguirà alle 19, quando Claudio Di Biagio presenterà il “Feltrinelli Comics Summer Party” in streaming e, per un numero limitato di persone, dal vivo. Durante la diretta sarà mostrato in anteprima l’episodio animato di Topo e Papero fanno le avventure, tratto dall’omonima graphic novel di Dottor Pira, ma non è tutto: i lettori che prenderanno parte all’evento potranno ricevere in regalo (fino a esaurimento scorte) una tavola di Doc Diablo, sceneggiata da Tito Faraci e disegnata da Fumettibrutti, Martoz, Wallie, Dottor Pira, Dado e Labadessa.

Come partecipare

Per partecipare al Feltrinelli Comics Summer Party, basterà acquistare dal 13 al 15 luglio un libro a scelta tra "Terranera", "Topo e Papero fanno le avventure", "Piccolo!", "Sporchi e subito", "Plot Hole" e "Spigole" presso una qualsiasi libreria Feltrinelli d’Italia o su IBS.it e laFeltrinelli.it. All’acquisto sarà abbinato un codice che permetterà l’accesso alla diretta in streaming del Feltrinelli Comics Summer Party che si terrà mercoledì 15 luglio alle 19.

Come partecipare al firmacopie di Milano

Mercoledì 15 luglio, dalle 17 alle 18, fino a esaurimento posti, a Milano sarà possibile partecipare ai fimacopie di "Spigole" di Tito Faraci e Terranera di Lorenzo Palloni e Martoz a laFeltrinelli Milano di viale Pasubio, 19.