Femminicidio e rinascite: la casa delle arti ospita il libro “Pelle di donna”

«Le storie che ho raccolto sono autentiche e documentate, raccontate con empatia e profondo rispetto per restituire ai loro vissuti la dignità che meritano». Sono queste le parole di Alina Rizzi, la scrittrice e giornalista, sul senso del suo libro di "Pelle di Donna", edito da Bonfirraro, in vista della prossima presentazione fissata alla "Casa delle Arti, spazio Ada Merini" il prossimo venerdì 5 maggio alle 18. Con la conduzione di Diana Battagia, l'evento sarà arricchito dalla performance musicale di Barbara Gabotto e Giacomo Guidetti. Sulle pagine dei maggiori magazine italiani, l'autrice si è da sempre dedicata ad approfondire le tematiche della violenza e della discriminazione di genere. È su questa strada che incontra l'editore Salvo Bonfirraro che riserva un ampio spazio della propria produzione editoriale proprio alle pubblicazioni dal carattere di denuncia nei confronti di qualsiasi forma di maltrattamenti e di ingiustizie e di lottare per l'affermazione di valori ritenuti inalienabili. Da qui la pubblicazione "Pelle di donna": dirette testimonianze di donne come tante, insospettabili, che hanno attraversato il dolore della coercizione, dell'esclusione, della violenza fisica e psicologia, quasi sempre perpetrata da uomini. «Come giornalista e come donna - continua l'autrice - mi sono semplicemente messa in ascolto, con empatia e profondo rispetto, cercando di restituire a questi vissuti la dignità che meritano, portandoli alla luce del foglio bianco». Ci sono donne vittime dei loro mariti, amanti, familiari. Qualche volta di uomini incontrati per caso e accolti con fiducia, sbagliando. Donne aggredite da mostri grandi e oscuri: la mafia, gli errori giudiziari, i riti arcaici di una tribù africana. Donne tradite dalla loro comunità, dal parroco di famiglia, da finti benefattori in terra straniera. Testimonianze di donne vincitrici su un amaro destino. Non ci sono finzioni o abbellimenti in questi racconti: ci sono nomi, date, luoghi, avvenimenti spesso riferiti dalla cronaca e poi subito scordati. Ma queste donne non devono essere dimenticate, perché come loro ce ne sono centinaia di altre, che solo uscendo dal buio e dall'anonimato possono forse ritrovare un po' di giustizia. E di serenità. Prossima tappa sarà la presentazione fissata al Salone del Libro di Torino, quando l'autrice sarà presente al contest "Confini in rosa. Oltre la scrittura al femminile" che si terrà domenica 21 maggio, ore 16.30, Spazio eventi. L'autrice Alina Rizzi è nata a Erba (CO). Giornalista e scrittrice, si dedica da sempre a realizzare iniziative rivolte alla valorizzazione del mondo femminile. Ha vinto premi letterari e partecipato a diverse antologie, l'ultima americana: La dolce vita (Running Press). Ha pubblicato romanzi, tra cui: Amare Leon (da cui il regista Tinto Brass ha tratto il film "Monamour"), Donne di Cuori e Scrivimi d'amore, libri di racconti come l'ultimo Bambino mio. Quello che le madri non dicono e raccolte poetiche. Il suo blog: costruzionivariabili@blogspot.it

