Il 24 febbraio party con Fergie dei Black Eyed Peas al Just Cavalli

In occasione di Milano Moda Donna (qui gli eventi aperti al pubblico) al Just Cavalli venerdì 24 febbraio si terrà un party che avrà come ospite speciale Fergie, la cantante dei Black Eyed Peas.

La serata avrà inizio alle 19 con un aperitivo, alle 20 sarà a disposizione il servizio di ristorazione e dalle 23 si ballerà su hip hop, house e hit.