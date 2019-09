La Ferragni presente alla prima del suo film al The Space di Rozzano: come avere i biglietti

Prima influencer al mondo nel campo della moda, imprenditrice di successo, appena 32 anni e oltre 17 milioni di follower sui social, Chiara Ferragni arriva in tutte le sale The Space Cinema con il documentario che ne racconta la vita e la scalata verso il successo.

Presentato oggi alla 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, Chiara Ferragni – Unposted mostra la storia inedita di una giovane donna diventata icona contemporanea attraverso un percorso di crescita personale, oltre che professionale. In occasione dell’uscita ufficiale del film nelle sale, il 17 settembre Chiara incontrerà il pubblico del The Space Cinema di Rozzano, alle 20:30, per salutare i fan in sala e introdurre la visione del film.

Attraverso materiale di repertorio e interviste a giornalisti, scrittori, sociologi e docenti di Harvard, il progetto della regista Elisa Amoruso spiega il fenomeno della rivoluzione digitale e il successo della Ferragni. Le prevendite per assistere all’evento sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link oltre che sulla nuova applicazione mobile del circuito.